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صورة.. الرئيس الإيراني يقيم الصلاة في الكرملين

صورة.. الرئيس الإيراني يقيم الصلاة في الكرملين
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أقام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصلاة وذلك مع حلول موعد الأذان اثناء تواجده بالكرملين على هامش القمة التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

العالم - إيران

ووصل رئيس الجمهورية، اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو؛ في زيارة رسمية بدعوة نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له لدى الوصل الى مطار موسكو الدولي، وزير الطاقة الروسي "نيكولاي تشولينوف" و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني ومساعد وزير الخارجية في هذا البلد.

وكان آية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار سياسة حكومة طهران الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و والمنطقة.

وبحسب التقارير ذات الصلة، ينوي الرئيس الايراني في هذه الزيارة، فضلا عن اللقاء مع نظيره الروسي، اجراء مباحثات مع اعضاء مجلس الدوما، ورجال الاعمال الروس، وايضا اللقاء مع الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد.

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