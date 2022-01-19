إصلاح أعطال في شبكة الكهرباء جراء الثلوج والرياح بالحسكة

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وحسب "سانا" قامت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء الحسكة بمعالجة أعطال طرأت على الشبكة الكهربائية ومراكز التحويل حيث أجرت عمليات صيانة على خط 66 ك. ف الرابط بين محطتي الغزل والمبسطة وأعادت التيار الكهربائي إلى المواطنين فيما لا تزال تجري صيانة للأعطال التي لحقت ببعض خطوط 20 ك .ف في منطقتي بهية والمزرعة من أجل وضعها بالخدمة مباشرة إضافة إلى صيانة عدد من الخطوط المنخفضة في مناطق متعددة.

وأوضح مدير عام الشركة أنور عكلة أن الورشات الفنية في حالة استنفار منذ ساعات الصباح الباكر لصيانة الأعطال الفنية على مختلف الخطوط ومراكز التحويل الكهربائي بسبب الثلوج وسرعة الرياح.

مدير صحة الحسكةعيسى خلف بين أن جميع المراكز الصحية والمركز الطبي المحدث ومراكز لقاح كورونا تعمل بالحالة الاعتيادية للاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية واللقاحية للمواطنين المراجعين واستقبال الحالات الإسعافية.

مدير فرع المخابز ماجد فصيح أوضح أن جميع المخابز التابعة للفرع تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة لتأمين مادة الخبز للأهالي في ظل الظروف الجوية الحالية مشيراً إلى توفر جميع مستلزمات الإنتاج من دقيق ووقود ومحروقات.