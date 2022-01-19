الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن العراقي يدمر أوكاراً لـ'داعش' في ديالى

الأمن العراقي يدمر أوكاراً لـ'داعش' في ديالى
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، احتوت على متفجرات وصواريخ، في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقالت الخلية بحسب السومرية نيوز، إن "القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح اليوم، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين احتوت على عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون و٩ صواريخ spg9 و٥ حشوات صاروخ وجليكان مملؤة بمادة C4 ومساطر تفجير ورمانة يدوية واعتدة مختلفة وخزان مياه وافرشة واغطية واواني طبخ ومواد أخرى".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للواجب، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى".

روابط ذات صلة

انطلاق عملية امنية مشتركة في جزيرة نينوى العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جرافات الاحتال تهدم منزل عائلة الصالحيه بحي الشيخ جراح

نصائح لمواجهة الصداع النصفي المزمن بدون أدوية

"فقر الدماء الفضائي".. عقبة أمام اكتشاف أسرار الكون

طالبان تدعو الدول الإسلامية للاعتراف بحكومتها

السفير الإيراني يبحث الوضع في أفغانستان مع مساعد ممثل الأمم المتحدة

الأمن العراقي يدمر أوكاراً لـ'داعش' في ديالى