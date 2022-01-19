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امين عام مجلس الامن القومي الايراني: بيع النفط الايراني والحصول على عوائده بلغ مستوى جيد ولايمكن اعطاء وعود الغاء حظر اصبح غير فعال

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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