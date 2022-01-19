الطيران الأميركي يحذر من شبكات الجيل الخامس لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وطالبت شركات الطيران في رسالة للبيت الأبيض بوضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات الأميركية ومحذرة من أن إشارات الراديو الصادرة من المحطات الأساسية للشبكة الجيدة لها تأثير سلبي على سلامة الطيران.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "هدفنا بالطبع هو التوصل إلى حل بشأن نشر شبكة الجيل الخامس يحافظ على أعلى مستوى من الأمان مع تقليل الاضطرابات في سفر الركاب".



وعلى الرغم من أن شركتي الاتصالات 'فيرايزون' و'آي تي أند تي' المعنيتين بإطلاق خدمة 'الجيل الخامس سي – باند' الجديدة أعلنتا تأجيل التشغيل للمرة الثالثة خلال شهرين.

وكشفت وسائل إعلامية أن العديد من شركات وخطوط الطيران والشحن العالمية قررت إعادة تنظيم رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو إلغائها ومن بينها شركات هندية ويابانية وإماراتية، أما شركات الاتصالات وشركات الطيران الأميركية فواصلتا تبادل الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن الموقف الحالي.



وقال المدير التنفيذي لشركة طيران يونايتد إيرلاينز سكوت كيربي: "إن إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس سوف تحظر أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية في أربعين من مطارات الولايات المتحدة الكبيرة".

المديرة التنفيذية للاتحاد التجاري لقطاع الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة CTIAميرديث أتويل بيكر قالت: "شبكات الجيل الخامس آمنة وقطاع الطيران يعمل على إثارة المخاوف وتشويه الحقائق إن 'التأخير وتأجيل الطرح سنة واحدة سيسبب خسارة قدرها 50 مليار دولار في النمو الاقتصادي".



وكان بحث أعدته مجموعة 'إيرلاينز فور أمريكا' قد خلص إلى أنه لو كانت قوانين إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس مطبقة في العام 2019، فإن آلاف رحلات الركاب ونقل البضائع كانت ستعاني من تأخير أو تحويل في المسار أو إلغاء تام، لكن شركات الاتصالات والهيئة الفيدرالية للاتصالات من جانبها تقول إن شركات الطيران تعرف بأمر تقنية سي-باند الخاصة بالجيل الخامس منذ عدة سنوات ولم تفعل شيئاً للاستعداد لتشغيلها أو تطوير أجهزتها الملاحية.