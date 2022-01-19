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بلينكن من كييف: لن نقدم ردا خطيا على مقترح الضمانات الروسية

بلينكن من كييف: لن نقدم ردا خطيا على مقترح الضمانات الروسية
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تقدم ردا مكتوبا على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

العالم - الامريكيتان

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "لن أقدم ورقة لوزير الخارجية الروسي. علينا أن نرى موقعنا، وما إذا كان هناك فرص للمسار الدبلوماسي والحوار، والذي مرة أخرى أقول إنه خيارنا المفضل".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي قوله إن بعض مطالب روسيا خلال مقترحاتها ليست منطقية، وخصوصا المتعلقة بعدم ضم دول ما لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع: "سنطلع الجانب الأوكراني على نتائج الاجتماع في جنيف وسنناقش الخطوات المقبلة".

وأوضح بلينكن أيضا أن "الولايات المتحدة لن تدخر جهدا في سبيل الوصول لحل للأزمة سليما عبر المسار الدبلوماسي".

من جانبه أوضح كوليبا أن بلاده تتوقع من واشنطن والشركاء الأوروبيين النجاح في فرض عقوبات على روسيا، حال تطلب الأمر.

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