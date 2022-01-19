الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزليْن بالضفة والقدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزليْن بالضفة والقدس المحتلة
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزليْن لفلسطينييْن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدعوى "البناء دون ترخيص".

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر محلية: بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا بمساحة 70 مترا في منطقة "الفريجات" في بلدة "الرماضين" جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة).

وأشارت المصادر المحلية في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أن المنزل تعود ملكيته للمواطن صالح ارقيق، حيث يأوي عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال، مضيفة أن "العائلة أصبحت بلا مأوى في ظل البرد القارس".

وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال، المقدسي فيصل الجعبري على هدم منزله الذي يأويه وعائلته في حي "واد الجوز" إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأشار الجعبري، في تصريحات صحفية، إلى أن مساحة المنزل تبلغ 70 مترا، وتعيش فيه عائلته المكونة من ثمانية أفراد، منذ بناءه عام 2016.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة الجعبري حتى الـ 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، لهدم منزلها ذاتيا أو أن تهدمه آلياتها وتكليفها أجرة الهدم.

وهو ما اضطر العائلة إلى هدمه ذاتيا، بعد أن فرضت عليها مخالفات بناء زادت عن 90 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار)، وتكلفت أيضًا بنحو 50 ألفًا (16 ألف دولار) للمحامين في محاولة لإلغاء قرار الهدم.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم بأنفسهم، حال صدور قرارات هدم بحقها، تجنبا للتكاليف الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال في حال نفذت هي عملية الهدم.

روابط ذات صلة

'حماس' : جريمة هدم منزل صالحية حرب على الوجود المقدسي

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز بالقدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع ليبي يكشف عن هبوط طائرة أمريكية في بنغازي ومغادرتها بعد ساعة

بالفيديو.. الطيران الأميركي يحذر من شبكات الجيل الخامس لهذا السبب..

الحكومة الايرانية تصادق على مشروع سكة ​​حديد الشلامجة - البصرة

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة

فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر

زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين وإحراق واحدة بالضفة المحتلة