جرافات الإحتلال تهدم منزل عائلة الصالحيه بحي الشيخ جراح

العالم - مراسلون

واطلقت قوات الاحتلال السرائيلي قنابل الغاز السام واعتقلت كافة افراد العائلة مع المتضامنين معهم بعد اصابتهم ومنع وصول سيارات الاسعاف للمكان.

وقال محمد ابوالحمص وهو ناشط مقدسي: "الساعة 3 فجرًا حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة وهاجمت بيت العائلة الصالحية وبدؤوا باعتقال وبعد اقل من خمسة دقائق كانت الجرافة بشكل انتقام وليس من اجل هدم عادي، كان الهدم لكسر ارادة كل واحد فلسطيني بالصورة الذي وقفها فيها قبل يومين محمود البطل".

انياب اليات الاحتلال قامت بهدم منزل العائلة فوق محتويات العائلة وسوته بالارض، كما قامت باستكمال اعمال التجريف لمحيط المنزل والسيطرة على الارض الخاصة بالعائلة وسط تواجد كبير لشرطة الاحتلال.

وقال مدحت ديبة وهو محامي مقدسي: "وفق القانون الدولي الانساني الذي يسري على القدس المحتلة يمنع نقل المحتل من مكانه دون ارادته ورغبته الى مكان آخر، وعندما نتحدث عن عملية تشريد وتهجير قصري وهدم منازل ونقل السكان من مكانهم دون وجه حق يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون".

يذكران المحكمة المركزية التابعة للاحتلال وقبل عام أصدرت قرار بطرد العائلة والسيطرة على المنزل والارض التي تبلغ مساحتها 6 دونم لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين واعطاء بلدية القدس المحتلة حق السيطرة واستخدامها لصالح المستوطنين.

ماحصل الیوم بحق عائلة الصالحية يستدعي وقوف الكل الفلسطيني لمواجهة المخطط واقتلاع العرب الفلسطينيين المقدسيين من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.

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