الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل 4060 إصابة و 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 6 ملايين و 71 ألفا و 217 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

العالم - إيران

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي بما يتعلق بكورونا: "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 231 ألفا و 909 إصابات مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 71 ألفا و 217 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأعلن التقرير عن تسجيل 19 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 الفا و 132 حالة وفاة.

هذا وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 404 آلاف و 946 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 53 مليونا و 334 ألفا و 908 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 13 مليونا و 476 ألفا و 916 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 127 مليونا و 216 ألفا و 770 جرعة.

روابط ذات صلة

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا

' إسرائيل' تسجل أكثر من واحد وسبعين ألف إصابة بكورونا

شاهد.. متحور أوميكرون يبلغ ذروته في أوروبا

تقرير وزارة الصحة اللبنانية.. عداد كورونا مازال مرتفعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع ليبي يكشف عن هبوط طائرة أمريكية في بنغازي ومغادرتها بعد ساعة

بالفيديو.. الطيران الأميركي يحذر من شبكات الجيل الخامس لهذا السبب..

الحكومة الايرانية تصادق على مشروع سكة ​​حديد الشلامجة - البصرة

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة

فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر

زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين وإحراق واحدة بالضفة المحتلة