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العميد سريع: سقط أكثر من 50 ما بين قتيل ومصاب وتم تدمير عدد من المدرعات والآليات خلال التصدي للزحف

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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