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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

تصعيد غارات العدوان على صنعاء وآفاق الأزمة الأوكرانية

تصعيد غارات العدوان على صنعاء وآفاق الأزمة الأوكرانية
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. مواصلة طيران العدوان السعودي الاماراتي غاراته الجوية على الاحياء السكنية في العاصمة الليمينة صنعاء.

العالم - بانوراما

ودعت وزارة حقوق الانسان وعدد من المنظمات الامم المنحدة لتشكيل لجنة دولية لتحقيق في استهداف المدنيين وارتكاب جرائم من قبل العدوان، الى ذلك أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين سوف يزيد الصراع حدة وخطورة.

الي ذلك اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ان تيم ليندركينغ المبعوث الخاص باليمن سيبدأ جولة جديدة في المنطقة لبحث تنشيط جهود السلام

اما ملف بانوراما الثاني فسيتناول..اعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن بوضوح موقف بلاده من الازمة الاوكرانية الروسية، حيث قال بان واشنطن لن تقف مكتوفة الايدي في حالة اي هجوم روسي على اوكرانيا.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "الولايات المتحدة ستواصل بلا كلل الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث عدوان روسي على أوكرانيا.سيكون هناك آثار مدمرة لأي غزو روسي لأوكرانيا".

من جهته قال وزير الخارجية الاوكراني ان قوات بلاده لا تخطط للهجوم على من تصفهم كييف بالانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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