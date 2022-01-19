محكمة الاحتلال تصدق نهائيًّا على قرار هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم

العالم - فلسطين

وأفاد المحامي مدحت ديبة: أن محكمة الاحتلال ردت التماس عائلة أبو شخيدم، وصدّقت نهائيا على هدم منزل العائلة بذريعة تنفيذ الشهيد فادي عملية إطلاق نار في البلدة القديمة، في تشرين الآخِر/ نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وجاء قرار محكمة الاحتلال بتأييد قاضيين مقابل قاضٍ واحد، ليرفضوا بذلك، نهائيا التماس عائلة الشهيد أبو شخيدم، الذين سعوا إلى إلغاء أمر هدم المنزل.

وفي 2 يناير الجاري، وقع ما يسمى بـ”قائد الجبهة الداخلية”، لدى الاحتلال، أوري غوردين، على أمر عسكري نهائي بهدم المنزل.

وكانت سلطات الاحتلال أخذت في 7 ديسمبر، قياسات المنزل ثم أصدرت في 26 من الشهر ذاته أمرا بهدمه، وأمهلت حينها العائلة أسبوعا لتقديم التماس ضد القرار.

وأبو شخيدم (42 عامًا) أسير محرر سابق من سجون الاحتلال، حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، يعمل مربياً ومدرساً للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

ويعدّ من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك، وأحد أعلام المرابطين في ساحاته، كما عمل خطيباً لعدد من المساجد في مدينة القدس، إضافة لكونه أحد وجهاء وأعلام وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتبع ما تعرف بـ”سياسة العقاب الجماعي” ضد عائلات منفذي العمليات الفدائية عبر هدم منازلهم، في محاولة فاشلة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 مئات المنازل لمنفّذي العمليّات الفدائيّة أو من تشتبه بهم القيام بذلك.