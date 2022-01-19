الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة الاحتلال تصدق نهائيًّا على قرار هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم

محكمة الاحتلال تصدق نهائيًّا على قرار هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

رفضت محكمة الاحتلال "العليا"، استئنافًا جديدًا قدمته عائلة الشهيد المقاوم فادي أبو شخيدم، ضد قرار هدم منزلها في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

العالم - فلسطين

وأفاد المحامي مدحت ديبة: أن محكمة الاحتلال ردت التماس عائلة أبو شخيدم، وصدّقت نهائيا على هدم منزل العائلة بذريعة تنفيذ الشهيد فادي عملية إطلاق نار في البلدة القديمة، في تشرين الآخِر/ نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وجاء قرار محكمة الاحتلال بتأييد قاضيين مقابل قاضٍ واحد، ليرفضوا بذلك، نهائيا التماس عائلة الشهيد أبو شخيدم، الذين سعوا إلى إلغاء أمر هدم المنزل.

وفي 2 يناير الجاري، وقع ما يسمى بـ”قائد الجبهة الداخلية”، لدى الاحتلال، أوري غوردين، على أمر عسكري نهائي بهدم المنزل.

وكانت سلطات الاحتلال أخذت في 7 ديسمبر، قياسات المنزل ثم أصدرت في 26 من الشهر ذاته أمرا بهدمه، وأمهلت حينها العائلة أسبوعا لتقديم التماس ضد القرار.

وأبو شخيدم (42 عامًا) أسير محرر سابق من سجون الاحتلال، حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، يعمل مربياً ومدرساً للتربية الإسلامية في مدرسة الراشيدية بالقدس.

ويعدّ من روّاد وشيوخ المسجد الأقصى المبارك، وأحد أعلام المرابطين في ساحاته، كما عمل خطيباً لعدد من المساجد في مدينة القدس، إضافة لكونه أحد وجهاء وأعلام وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتبع ما تعرف بـ”سياسة العقاب الجماعي” ضد عائلات منفذي العمليات الفدائية عبر هدم منازلهم، في محاولة فاشلة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 مئات المنازل لمنفّذي العمليّات الفدائيّة أو من تشتبه بهم القيام بذلك.

روابط ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزليْن بالضفة والقدس المحتلة

جرافات الإحتلال تهدم منزل عائلة الصالحيه بحي الشيخ جراح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم أنف الحاقدين سيبقى الشهيد سليماني.. قائدا قومياً وإسلامياً وعالمياً وإنسانياً خالداً

المظاهرات في تونس.. بالفيديو..حركة النهضة تحمل سعيد مسؤولية مقتل أحد مناضليها

محامية أردنية تتعرض للتجسس عبر برنامج 'بيغاسوس الإسرائيلي'

انطلاق طائرة بريطانية ثامنة محملة بالأسلحة إلى كييف

محكمة الاحتلال تصدق نهائيًّا على قرار هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم

تنديدًا بهدم منزلي عائلة صالحية... الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين في القدس