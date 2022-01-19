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بوريل يدعو بلينكن إلى مناقشات الأزمة الروسية الأوكرانية

بوريل يدعو بلينكن إلى مناقشات الأزمة الروسية الأوكرانية
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للانضمام إلى مناقشات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا الاثنين القادم.

العالم - اوروبا

وقال جوزيب بوريل يوم الأربعاء إنه يتطلع إلى مواصلة المشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية والتنسيق الوثيق المستمر عبر المحيط الأطلسي.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معا في مواجهة تحديات الأمن في أوروبا.

وفي وقت سابق، استبعد بوريل فرض الاتحاد "عقوبات استباقية" على روسيا في ظل الوضع حول أوكرانيا.

وقال في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي إنه "لا يوجد هناك أي حديث عن عقوبات استباقية.. ونحن نواصل العمل على مشروع القرار حول العقوبات في حال التصعيد".

وأكد أنه "في حال العدوان ضد أوكرانيا ستكون هناك إجراءات قاسية، بينها العقوبات.. ومن صلاحياتي عرض العقوبات على المجلس الأوروبي، والعمل على صياغتها مستمر".

ومع ذلك أكد بوريل على ضرورة الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك "عددا كبيرا من الملفات" التي يجب مناقشتها بشكل دائم مع روسيا.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم موسكو بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه روسيا، وهدد الغرب بفرض عقوبات على موسكو في حال أي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

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بوريل يدعو بلينكن إلى مناقشات الأزمة الروسية الأوكرانية