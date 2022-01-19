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مع اقتراب الانتخابات الفرنسية..

شاهد..الإعلام الفرنسي تحت إشراف اللوبيات وغوغل وفيسبوك

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن اتفاقية سرية بين شركتي غوغل و فيسبوك وجمعية وسائل الاعلام الفرنسية.

العالم - مراسلون

منعرج خطير تدخله الصحافة الفرنسية بعد التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع ميديا بار، يكشف عن اتفاقية سرية أبرمت في القصر الرئاسي بين جمعية الإعلامالفرنسي وشركتي غوغل و فيسبوك.

التحقيق أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحفية الفرنسية خاصة وأن بنود الاتفاق بقيت في طي السرية، وهو ما أثار تخوفات حولتحكم رؤوس الأموال الأمريكية في الخط التحريري لوسائل الاعلام الفرنسية والتضييق على التنوع وحرية النشر.

وقال أرمون بيشار وهو صحفي فرنسي: "نحن في قلق على حرية الصحافة في فرنسا، فبهذا الاتفاق سيندثر التنوع ومن حق المواطن الفرنسي أن ينتقي المعلومة من خطوط تحريرية مختلفة".

ويقول مراقبون سيطرت غوغل وفيسبوك على الاعلام الفرنسي كان بايعاز من اللوبيات اليهودية في فرنسا، وذلك لصناعة رأي عام يعادي المهاجرين المسلمين كمايجعل من وسائل الاعلام أبواقا دعائية لليمين المتطرف.

وقال فتحي الورفلي وهوخبير في الاتصال والاعلام ومقيم في باريس: "اقتحام لبوية جديدة مثل الجالية اليهودية في فرنسا ورجال الاعمال اليهود الذين يرسمون خط تحرير واضح عدائي نحو المسلمين والعرب هناك وحتي في الخارج، ثانيًا بالنسبة لتوجيه الرأي العام والانتخابات المقبلة ومدى بسط الاراء وتوجيهها نحو الرؤساء المترشحين، وحظوظهم والتحكم في صعود أي رئيس مقبل الى فرنسا".

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية بدأت حروب الهيمنة والتحالفات ومن يكتسب المعلومة فقد اكتسب الميدان.

ويبدو أن الإعلام الفرنسي بات تحت سيطرة اللوبيات والرجال الاعمال وهو ما سيؤثر حتمًا في صناعة الرأي وتوجيه الخيارات نحو المرشح القادم للانتخابات الرئاسية في فرنسا بعد شهرين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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مع اقتراب الانتخابات الفرنسية.. شاهد..الإعلام الفرنسي تحت إشراف اللوبيات وغوغل وفيسبوك

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