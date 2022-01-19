شاهد.. معاناة عائلة يمنية اجبرها العدوان السعودي على التشرد

العالم - خاص بالعالم

مسلسل جرائم تحالف العدوان على الشعب اليمني لازالت مستمرة، فاليمني اما ان يسقط شهيدا او جريحا او يترك منزله مهجرا لايمتلك قوت يومه.

ومن بين هؤلاء نجد إسماعيل حسن ابن مدينة الحديدة الذي تركها اثر قصف العدوان لها وذهب الى صنعاء فلم يجد امامه سوى البحث في اكوام النفايات عن المواد القابلة لإعادة التدوير ليوفير ما يسد رمق اسرته المكونة من عشرة أبناء يسكنون في متجر مهجور.

وقال اسماعيل حسن: "قبل ان يسفرونا من بلادنا كان في لحم والسمك والدجاج والملوخية، كل شيء كان موجودا. لكن الآن الظروف كما ترى '.

ورغم ضآلة المساعدات الانسانية ، خفض برنامج الأغذية العالمي، منذ بداية يناير كانون الثاني الجاري، حصص الغذاء لـ8 ملايين فرد بسبب نقص التمويل وحذر من أن هذه التخفيضات قد تدفع المزيد من الناس إلى التضور جوعا.

واضاف إسماعيل حسن: أن ما احصل عليه كل شهرين عبارة عن جوال ونصف جوال من القمح وعبوتين من زيت الطعام وكيس ملح وكيس من السكر وكيس من العدس. هذا لا يكفي".

ومنذ بداية الحرب، استغل تحالف العدوان السعودي سيطرته على المجال الجوي لليمن وحدوده البحرية والبرية لفرض حصار شامل على البلاد، و رغم ادعاءه بان الهدف من هذا الامر هو عسكري صرف، لكن في واقع الامر الحصار منع كافة وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان والباحثين من دخول البلاد وتعريف العالم بحقيقة ما يجري على الأرض.