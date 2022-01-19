إقرار رسمي إماراتي باستخدام اليمنيين الصواريخ في استهداف أبو ظبي

العالم - الإمارات

وتمثل تصريحات السفير اعترافا رسميا باستخدام الصواريخ، وليس الطائرات المسيرة فقط، في الهجوم الذي تبنته حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع وقود ومطار دولي.

وقال العتيبة إن "عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع " في الإمارات.

وأضاف السفير خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، إنه "تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد ثلاثة مدنيين ".

وذكرت "أسوشيتد برس" أن العتيبة لم يرد على أسئلة حول عدد الصواريخ التي استهدفت الإمارات، وعدد الصواريخ التي تم اعتراضها.

يذكر أن الهجوم الذي وقع يوم الإثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني. كما أصيب ستة أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.

كانت الإمارات جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية والذي بدأ الحرب في اليمن عام 2015. ورغم أنها سحبت قواتها إلى حد كبير من الصراع، إلا أنها لا تزال منخرطة بشدة في الحرب، إذ تدعم جماعات مسلحة محلية في اليمن.