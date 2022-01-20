الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء

اليمن.. غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء في ظل تحليق مستمر.

العالم - اليمن

أفاد مراسلنا في صنعاء بأن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات محيط مطار صنعاء الدولي.

كما شن طيران العدوان غارتين استهدفتا مشروع النظافة في منطقة عصر.

وأشار مراسلنا في صنعاء إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي مستمر في استهداف العاصمة.

وعاود طيران العدوان استهداف محيط مطار صنعاء الدولي بغارتين بعد منتصف ليل الخميس.

كما استهدف طيران العدوان منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة.

وكان طيران العدوان الأمريكي الإماراتي شن ليل أمس أكثر من 12 غارة على صنعاء العاصمة والمحافظة وسط تحليق مستمر.

روابط ذات صلة

إقرار رسمي إماراتي باستخدام اليمنيين الصواريخ في استهداف أبو ظبي

شاهد.. معاناة عائلة يمنية اجبرها العدوان السعودي على التشرد

تصعيد غارات العدوان على صنعاء وآفاق الأزمة الأوكرانية

بالفيديو..مجزرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي في صنعاء

شاهد..طيران العدوان السعودي الاماراتي يستفحل على صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء

أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

بايدن يهدد روسيا بـ'كارثة وعقوبات غير مسبوقة'

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال معاملة نزلاء سجن غوانتانامو الأمريكي

إقرار رسمي إماراتي باستخدام اليمنيين الصواريخ في استهداف أبو ظبي

رغم أنف الحاقدين سيبقى الشهيد سليماني.. قائدا قومياً وإسلامياً وعالمياً وإنسانياً خالداً