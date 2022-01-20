اليمن.. غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء

العالم - اليمن

أفاد مراسلنا في صنعاء بأن طيران العدوان استهدف بـ3 غارات محيط مطار صنعاء الدولي.

كما شن طيران العدوان غارتين استهدفتا مشروع النظافة في منطقة عصر.

وأشار مراسلنا في صنعاء إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي مستمر في استهداف العاصمة.

وعاود طيران العدوان استهداف محيط مطار صنعاء الدولي بغارتين بعد منتصف ليل الخميس.

كما استهدف طيران العدوان منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة.

وكان طيران العدوان الأمريكي الإماراتي شن ليل أمس أكثر من 12 غارة على صنعاء العاصمة والمحافظة وسط تحليق مستمر.