الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج

العالم - ايران

ففي جنوب شرق البلاد، حيث اجتاحت السيول مناطق في جنوب محافظة كرمان، أكد قائد فيلق ثار الله: تم النسيق بين جميع وحدات الحرس الثوري، وقد دخلت هذه الوحدات الى المنطقة (المنكوبة بالسيول) بما فيها مقر القدس واللواء 38 وفرقة ثار الله ومقر خاتم الانبياء بجميع معداتها وأجهزتها، كما استخدمت القوة الجوفضائية والقوة البحرية التابعتين للحرس الثوري مروحياتها لتقديم خدمات الإغاثة.

وقال العميد حسين معروفي في حديثه على هامش اجتماع لجنة إدارة الازمة بمحافظة كرمان: ان هذه المنطقة من عيوبها انها شديدة الانحدار ولذلك تسرع اليها مياه السيول، وتكبد الاهالي ومنازلهم ومزارعهم اضرارا كبيرة، ومن النقاط الايجابية ان المياه لا تبقى فيها.

وأوضح انه مع انحسار مياه السيول تقوم وحدات الحرس الثوري بتقديم الخدمات الاولية الى المواطنين المنكوبين بالسيول، فيما تكون الاولوية خلال اجتياح السيول في إنقاذ أرواح المواطنين، ومن الخدمات الاولية بعد انحسار المياه ازالة الترسبات الطينية من المنازل وتنظيف أدوات المنازل وأجهزتها فضلا عن إعداد الغذاء الساخن وتوزيعه بين المواطنين وكذلك العمل على فتح طرق المواصلات لمواصلة اعمال الإغاثة وإيصال المساعدات، مؤكدا ضرورة ترميم مصدات السيول لمواجهة هطول الامطار لاحقا.