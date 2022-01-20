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منظمة تنمية التجارة: حجم التجارة الخارجية لايران بلغ 74 مليار دولار خلال 9 أشهر

منظمة تنمية التجارة: حجم التجارة الخارجية لايران بلغ 74 مليار دولار خلال 9 أشهر
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس منظمة تنمية التجارة لشؤون تنمية صادرات السلع والخدمات ان حجم التجارة الخارجية لايران وفي ظل جهود النشطاء الاقتصاديين بلغ خلال الأشهر التسعة الماضية 74 مليار دولار ، نصفها يتعلق بالصادرات والنصف الآخر يتعلق بالواردات .

العالم - ايران

و قال "فرهاد نوري" ، يوم الأربعاء ، في حفل تكريم كبار مصدري محافظة همدان ان الدول المجاورة تتصدر الأسواق التصديرية الإيرانية وذلك لقربها ووجود شبكة نقل وشحن وعودة عائدات التصدير والعلاقات العريقة .

وأضاف: "ومع ذلك ، فقد تم تصدير البضائع الإيرانية إلى جميع أنحاء العالم ، مثل ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا والصين وتايوان وإندونيسيا ، وهو أمر يدعو للفخر".

وأضاف انه : "بصرف النظر عن هذه النجاحات ، فقد حققنا نموًا جيدًا في الأسواق الناشئة ، ونأمل أن يواصل المصدرون الرئيسيون في البلاد نشاطهم في هذا المجال".

أعلن نوري عن تحسن عائدات الصادرات هذا العام وقال: في العام الايراني الجاري مقارنة بالعام السابق ، تحسن سعر كل طن من سلعنا التصديرية ، على الرغم من أن الزيادة في الأسعار العالمية كانت فعالة إلى حد ما في هذا الصدد.

وأشار إلى القرار الأخير للبنك المركزي وقال: "سيتم حل بقية مشاكل النقد الأجنبي للمصدرين بهذا التعميم وسيتم القضاء على القلق بشأن عودة النقد الأجنبي الذي ابتلي به المصدرون خلال السنوات الاربع الاخيرة.

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