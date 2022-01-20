منظمة تنمية التجارة: حجم التجارة الخارجية لايران بلغ 74 مليار دولار خلال 9 أشهر

العالم - ايران

و قال "فرهاد نوري" ، يوم الأربعاء ، في حفل تكريم كبار مصدري محافظة همدان ان الدول المجاورة تتصدر الأسواق التصديرية الإيرانية وذلك لقربها ووجود شبكة نقل وشحن وعودة عائدات التصدير والعلاقات العريقة .

وأضاف: "ومع ذلك ، فقد تم تصدير البضائع الإيرانية إلى جميع أنحاء العالم ، مثل ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا والصين وتايوان وإندونيسيا ، وهو أمر يدعو للفخر".

وأضاف انه : "بصرف النظر عن هذه النجاحات ، فقد حققنا نموًا جيدًا في الأسواق الناشئة ، ونأمل أن يواصل المصدرون الرئيسيون في البلاد نشاطهم في هذا المجال".

أعلن نوري عن تحسن عائدات الصادرات هذا العام وقال: في العام الايراني الجاري مقارنة بالعام السابق ، تحسن سعر كل طن من سلعنا التصديرية ، على الرغم من أن الزيادة في الأسعار العالمية كانت فعالة إلى حد ما في هذا الصدد.

وأشار إلى القرار الأخير للبنك المركزي وقال: "سيتم حل بقية مشاكل النقد الأجنبي للمصدرين بهذا التعميم وسيتم القضاء على القلق بشأن عودة النقد الأجنبي الذي ابتلي به المصدرون خلال السنوات الاربع الاخيرة.