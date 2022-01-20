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بالفيديو.. ولادة عجل بـ3 عيون و4 فتحات أنف في الهند

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في قرية براجناندجاون في الهند، عجلا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.

العالم - منوعات

وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، في 13 يناير.

وقال تشاندل لـ "PTI" عبر الهاتف: "للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله "جاتا "(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية".

ونقلا عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.

وأضاف: "لكن بسبب طول لسان العجل يواجه صعوبات في شرب لبن البقرة ونحن نساعدها في إطعامه".

وتابع: "أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ الجميع، ومع انتشار الأخبار حول هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات المجاورة في زيارة منزل تشاندل ليعبدوه باعتباره "تجسيدا لشيفا".

ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن "مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وليس شيئا خارقا للطبيعة".

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