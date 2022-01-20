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كوريا الشمالية تلمح الى استئناف محتمل لتجارب الصواريخ البعيدة المدى

كوريا الشمالية تلمح الى استئناف محتمل لتجارب الصواريخ البعيدة المدى
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تبحث إعادة النظر في إجراءات بناء الثقة التي اتخذتها مع الولايات المتحدة وذلك بسبب السياسة العدائية لواشنطن، كما قالت الى ان كوريا الشمالية تلمح الى استئناف محتمل لتجارب الصواريخ البعيدة المدى.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن جونغ أون، أمر أيضا بمراجعة إجراءات “بناء الثقة” مع الولايات المتحدة بسبب سياسة واشنطن المعادية تجاه بيونغ يانغ.

ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق كوريا الشمالية “لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار”، عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “الموفد الأمريكي للملف الكوري الشمالي سونغ كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية بالاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن و”بدون شروط مسبقة”.

وأضاف: “أكد الموفد الأمريكي مجددا، الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها”.

وأكدت كوريا الشمالية، أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

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كوريا الشمالية تلمح الى استئناف محتمل لتجارب الصواريخ البعيدة المدى

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