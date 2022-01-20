تضرر منازل المواطنين في غارات ليلية لطيران العدوان على صنعاء

العالم - اليمن

وأفادت"المسيرة نت"، بتضرر عدة منازل وحالة هلع بين الأهالي خاصة الأطفال جراء غارات لطيران العدوان استهدفت منطقة باب اليمن جوار فرزة تعز بمديرية الصافية، ومخازن غذاء في منطقة الحصبة بمديرية الثورة.

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، ليل الأربعاء وفجر اليوم الخميس سلسلة من الغارات على العاصمة صنعاء والتحليق مستمر، منها 6 غارات على محيط مطار صنعاء الدولي، وغارتين استهدفت مشروع النظافة في منطقة عصر.

وفي محافظة الحديدة، استهدف طيران العدوان الأمريكي الاماراتي مدينة الحديدة بأربع غارات، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين حتى اللحظة.