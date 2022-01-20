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الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين حاوي العظيم

الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين حاوي العظيم
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين والمناطق الواقعة بين ناحية العظيم ومطيبيجة.

العالم-العراق

وذكر بيان لاعلام الحشد، إن "ألوية الحشد الشعبي (23 ولواء نداء ديالى وفرق مكافحة المتفجرات والطبابة)، انطلقت صوب أهدافها المرسومة".

ويوم أمس، اعلنت خلية الاعلام الامني، انطلاق عملية امنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" في حاوي العظيم.

وذكرت الخلية في بيان، إن "القطعات العسكرية ضمن قيادة القوات البرية، تستمر في ادامة الزخم بقاطع حاوي العظيم معززة بالمعلومات الاستخبارية الدقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى وذلك لمنع العصابات الارهابية من إيجاد ملاذ أمن لها في هذه المناطق".

وأوضحت، إن "القيادات المشتركة في هذه العملية ، هي كل من قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى ) والحشد الشعبي بأسناد طيران الجيش".

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