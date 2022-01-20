الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تهجير سكان النقب لتوسيع الاستيطان الصهيوني

تهجير سكان النقب لتوسيع الاستيطان الصهيوني
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

لا تنقطع محطات من البطولة للشعب الفلسطيني في المواجهات مع الاحتلال الصهيوني منذ أن قام هذا الاحتلال باغتصاب فلسطين عام 1948 وما قبلها وما بعدها وحتى هذه اللحظة.

العالم - انقلاب الصورة

ومن منا لم يسمع بصحراء النقب في فلسطين المحتلة؟ المنطقة التي تمتد على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع، حيث يواجه أبناءها باللحم الحي كل مخططات الاستيطان الصهيوني منذ سنوات طويلة في قبع السكان من هناك.

إنما یهدف الصهاينة أن يزرعوا هذه المساحات الواسعة بالأشجار.. أي تشجير أراضي العرب البدو الزراعية وهدم منازلهم، لقبع السكان من المنطقة وزرع مستوطنين صهاينة على مساحة واسعة هي أكبر من مساحة لبنان كاملا مرة ونصف.

فالمخطط الصهيوني هو اقتلاع السكان ودفعهم لأن يخرجوا من تلك القرى والبلدات وهذه الأراضي المساحة الواسعة وتحويلها إلى مجموعة من المستوطنات الصهيونية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6004993/

روابط ذات صلة

المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في النقب والشيخ جراح

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات لمتظاهري النقب

اعتقال 100 فلسطيني على يد الاحتلال منذ بداية الأحداث في النقب

قوى فلسطينية تدعو لتعزيز كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي النقب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انقذوا حي الشيخ جراح في 'القدس' عاصمة فلسطين الابدية..

تضرر منازل المواطنين في غارات ليلية لطيران العدوان على صنعاء

الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين حاوي العظيم

العراق يصدر توصيات لمواجهة الارتفاع بإصابات أوميكرون

الحشد يضبط مخبأ لـ"داعش" يحوي أعتدة في صلاح الدين (صور)

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني