تهجير سكان النقب لتوسيع الاستيطان الصهيوني

العالم - انقلاب الصورة

ومن منا لم يسمع بصحراء النقب في فلسطين المحتلة؟ المنطقة التي تمتد على مساحة 14 ألف كيلومتر مربع، حيث يواجه أبناءها باللحم الحي كل مخططات الاستيطان الصهيوني منذ سنوات طويلة في قبع السكان من هناك.

إنما یهدف الصهاينة أن يزرعوا هذه المساحات الواسعة بالأشجار.. أي تشجير أراضي العرب البدو الزراعية وهدم منازلهم، لقبع السكان من المنطقة وزرع مستوطنين صهاينة على مساحة واسعة هي أكبر من مساحة لبنان كاملا مرة ونصف.

فالمخطط الصهيوني هو اقتلاع السكان ودفعهم لأن يخرجوا من تلك القرى والبلدات وهذه الأراضي المساحة الواسعة وتحويلها إلى مجموعة من المستوطنات الصهيونية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6004993/