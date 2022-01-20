الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصين عن أول وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام، رغم الحظر المستمر المفروض من الحكومة الأميركية.

العالم - ايران

وأظهرت بيانات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين استيراد أكثر من 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتضح هوية الشركات التي جلبت أحدث شحنة والميناء الذي تم تفريغها فيه.

ومنذ أيام، أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّ دخول تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین للأعوام الـ 25 القادمة حيّز التنفيذ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، يعد نجاحاً استراتيجياً لطهران.

يذكر أنّ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین تمّ توقيعها بين كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في 27 آذار/مارس 2021 في طهران.

يُشار إلى أنّ الوثيقة تحتوي على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والقطاعات الأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.

وتتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة مجموعة نقاط، منها أن تكون الصين "مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام، من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".

والجدير بالذكر أيضاً أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسياً مع الصين في شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي، من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني.

روابط ذات صلة

الصين تؤكد على معارضتها الحازمة للحظر ضد إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انقذوا حي الشيخ جراح في 'القدس' عاصمة فلسطين الابدية..

تضرر منازل المواطنين في غارات ليلية لطيران العدوان على صنعاء

الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين حاوي العظيم

العراق يصدر توصيات لمواجهة الارتفاع بإصابات أوميكرون

الحشد يضبط مخبأ لـ"داعش" يحوي أعتدة في صلاح الدين (صور)

الصين تعلن عن أولى وارداتها من النفط الإيراني