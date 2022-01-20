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القطع البحرية الايرانية تستقبل السفن الصينية والروسية المشاركة في مناورات الحزام الامني

القطع البحرية الايرانية تستقبل السفن الصينية والروسية المشاركة في مناورات الحزام الامني
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قامت القطع البحرية الايرانية للجيش وحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس باستقبال القطع البحرية لروسيا والصين والتي ستشارك في مناورات ( الحزام الأمني البحري 2022) التي ستجري غدا الجمعة شمال المحيط الهندي.

العالم - ايران

وتشارك الصين في هذه المناورات بالمدمرة (ارومجي) وسفينة الاسناد (تاي خو) بينما تشارك روسيا بالفرقاطة ( وارياغ) والمدمرة ( ادميرال تريبوتس) وسفينة الوقود ( بوريس) ، بينما ستشارك بحرية الجيش الايراني وحرس الثورة بعدة قطع بحرية من بينها مدمرتا دنا وجماران ونقدي ، وسفينتا تبرزين وزره القاذفتان للصواريخ ، اضافة الى سفينة الشهيد ناظري.

كما تم خلال مراسم الاستقبال التي جرت في ميناء جابهار جنوب شرق البلاد ، اجتماع لممثلين عن القوات المشاركة بهدف التنسيق بينها في هذه المناورات.

وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال مصطفى تاج الدين ان هذه المناورات تكتسب اهمية خاصة نظرا للتحديات البحرية المشتركة والتطورات السياسية ، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التنسيق بين القوات البحرية للدول الثلاث.

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