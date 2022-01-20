رئيسي : سياسات واشنطن تهدف لإضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها

العالم - ايران

واضاف الرئيس رئيسي ان فرض اجراءات الحظر الاقتصادية شكل من اشكال الهيمنة وقال : سياسات واشنطن تهدف إلى إضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها .

ولفت الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 15 تقريرا بأنه لايوجد أي انتهاك في البرنامج النووي الإيراني وتابع : إيران تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن النووي لأنها تسعى لرفع جميع اجراءات الحظر عن شعبها .

واشار الى ان مبادرة روسيا لاجراء مؤتمر بمشاركة رؤساء برلمانات ايران وروسيا وتركيا ستكون مفيدة جدا ونحن ندعم هذا المؤتمر واستطرد بالقول : ان ايران تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا على اسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، الاتفاقيات بين إيران وروسيا ستعطي دفعاً كبيراً للعلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري .

يتبع ..