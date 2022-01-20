الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي : سياسات واشنطن تهدف لإضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها

رئيسي : سياسات واشنطن تهدف لإضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في كلمته، اليوم الخميس، أمام مجلس الدوما الروسي ان التعاون بين موسكو وطهران سيعزز الأمن في المنطقة ، وان نموذج التعاون بين روسيا وإيران في سورية أعطى ثماره بفضل مقاومة الشعب السوري  .

العالم - ايران

واضاف الرئيس رئيسي ان فرض اجراءات الحظر الاقتصادية شكل من اشكال الهيمنة وقال : سياسات واشنطن تهدف إلى إضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها .

ولفت الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 15 تقريرا بأنه لايوجد أي انتهاك في البرنامج النووي الإيراني وتابع : إيران تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن النووي لأنها تسعى لرفع جميع اجراءات الحظر عن شعبها .

واشار الى ان مبادرة روسيا لاجراء مؤتمر بمشاركة رؤساء برلمانات ايران وروسيا وتركيا ستكون مفيدة جدا ونحن ندعم هذا المؤتمر واستطرد بالقول : ان ايران تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا على اسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، الاتفاقيات بين إيران وروسيا ستعطي دفعاً كبيراً للعلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري .

يتبع ..

روابط ذات صلة

بالفيديو..أهم محاور قمة رئيسي - بوتين

أميرعبداللهيان: رئيسي وبوتين اتفقا على خارطة طريق طويلة المدى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تباين رؤى أممي مصري بشأن مصير الحكومة الليبية

العدوان استهدف مناطق مأهولة ومزدحمة في صنعاء ومدن أخرى + فيديو

أميركا واسرائيل وراء توقف اللجنة الفلسطينية عن ملاحقة جرائم الاحتلال

رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة: حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس

رئيسي : سياسات واشنطن تهدف لإضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها

ما يراه اعضاء حكومة بينت رأي العين وينكرونه 