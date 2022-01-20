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رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة:

حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس

حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة، أن حاجة البلاد اليوم في مجال الجيوماتكس واسعة جدا ومتنوعة ، مؤكدا ضرورة إنشاء آلية للمستفيدين والمستخدمين والخبراء في هذا المجال للتواصل مع بعضهم البعض، وتنظيم أول معرض جغرافي لإيران هو أفضل منصة لهذا الهدف.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لـ"إرنا" اليوم الخميس خلال حفل افتتاح معرض إيران الجغرافي، حيث اضاف العميد مجيد فخري رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة ورئيس مجلس السياسات لمعرض إيران الجغرافي الأول، إن أقامة المعرض الجغرافي هو حاجة وطنية وقد حاولنا إشراك جميع أصحاب المصلحة في مجال الجيوماتكس في البلاد، بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص والشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة والجامعات، في هذا الحدث.

ربما يكون معرض إيران الجغرافي هو الحدث الأول في مجال الجيوماتكس في البلاد الذي أقيم بهذا النطاق حتى تتمكن المؤسسات الحكومية من التعبير عن احتياجاتها ويمكن للشركات الخاصة والشركات القائمة على المعرفة تقديم منتجاتها وتقنياتها، وبهذا يعد هذا المعرض مكانا لجميع النشطاء والعاملين في مجال الجيوماتكس في البلاد.

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رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة: حاجة البلاد واسعة جدا ومتنوعة في مجال الجيوماتكس

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