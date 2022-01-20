العدوان استهدف مناطق مأهولة ومزدحمة في صنعاء ومدن أخرى + فيديو

العالم - اليمن

وفي اتصال مباشر قال مراسلنا من صنعاء الزميل على الذهب: ساعات وليلة هستيرة أخرى عاشتها صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى جراء القصف الجنوني والكثيف االمستمر لغارات تحالف العدوان في استمرارا لتصعيدها الأخير على المدن اليمنية.

وأوضح أن الغارات في الساعات الأخيرة استهدفت بعض المواقع التي تم استهدافها من قبل وكذلك مواقع وأحياء سكنية ومدنية جديدة، منها مواقع في أطراف مطار صنعاء الدولي في شمال المدينة ومشاريع حكومية ومدنية في منطقة حي عصر غرب العاصمة.

وقال إن الهجمات استهدفت حي القيادة في منطقة التحرير و باب اليمن، وهي مناطق مأهولة ومزدحمة وسط المدينة، ما خلق أضراراً كبيرة في عدد من المنشآت المدنية وتضرر عدد من المنازل.

ولفت إلى أن التطور الأهم في هذه الغارات والتصعيد هو شن العدوان سلسلة من الغارات على مدينة الحديدة حيث يعد خرقا لاتفاق السويد الموقع قبل أشهر.

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