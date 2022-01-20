إرجاء جلسة استجواب سلامة حتى آذار المقبل من دون اتخاذ أي قرار بحقه

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وسبق أن تخلّف سلامة، عن حضور الجلسة التي كانت مقرّرة الأسبوع الفائت، لاستجوابه في الشكوى المقدمة من قبل الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، كما لم يمثل الخميس الماضي، متذرعاً بأنه تقدم عبر وكيله القانوني بطلب لرد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون عن الملف، وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.

وكانت القاضية عون أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان بناءً على شكوى الدائرة التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.

كما أصدرت القاضية عون، قراراً بوضع إشارة منع تصرف على كافة العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وفقاً لمنطوقه.