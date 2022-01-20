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الصحة اليمنية تدين استمرار العدوان في استهداف المدنيين

الصحة اليمنية تدين استمرار العدوان في استهداف المدنيين
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، استمرار استهداف العدوان السعودي الإماراتي للأحياء السكنية والمرافق الصحية.

العالم - اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاستهداف الهمجي الذي تنتهجه أمريكا تسبب في أضرار بمنازل المواطنين، ومستشفيي ابن سيناء وسيبلاس في عصر والزبيري بأمانة العاصمة وإصابة احد الكوادر الصحية وحدوث حالة فزع في أوساط المرضى والكادر الطبي .

واستنكر البيان، الإجرام الأمريكي السعودي واستمراره في ترويع المواطنين الآمنين والأطفال والمرضى، وكذا استهداف المنشآت العامة والبنية التحتية لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي.

وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف مستشفى العين بمحافظة شبوة ما أدى إلى أضرار كبيرة .

وحمّلت وزارة الصحة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية صمتهم أمام هذه الجرائم على نحوٍ شجع تحالف العدوان على الاستمرار في تماديه في قتلِ وحصارِ الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية.

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