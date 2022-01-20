الناشط البحريني 'عبد الهادي الخواجة' يفوز بأرفع جائزة عالمية في حقوق الإنسان

العالم - البحرين

وقالت لجنة الجائزة على موقعها إن "الخواجة" هو واحد من ثلاثة فائزين بها للعام 2022.

وعللت قرار منحه الجائزة بأنه "حافظ على تفانيه في حقوق الإنسان خلال عشر سنوات طويلة في السجن سعياً للإصلاح الديموقراطي والاجتماعي في بلاده والمنطقة".

و"الخواجة" من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وقيادي في الحركة من أجل حريات وديمقراطية أكبر في منطقة الخليج الفارسي. سجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية طالبت سلطات بلاده باحترام حقوق الإنسان.

وتضم لجنة التحكيم ممثلين عن عشر منظمات بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويتلقى الفائزون بالجائزة التي تحمل إسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلى 32,750 دولار).

وللمرة الأولى تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من حزيران/يونيو.

وقد فاز بمعية "الخواجة" كلاً من: الصحافية الفيتنامية المسجونة "بام دوان ترانغ"، والناشط "داوودا ديالو" الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو.