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واقع كارثي يعيشه المسنون الفقراء في الكيان

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

بحث برنامج"غياهب الكيان "، في الفقر والواقع المعيشي الصعب في الكيان وما يعانيه الصهاينة من بطالة وفقر متقع هذا العام، كشف عن واقع مرير يصيب المسنين الفقراء الذين يعانون من العوز الى حد انهم يموتون داخل منازلهم من دون ان يشعر بهم حتى جيرانهم.

العالمغياهب الكيان

كما ناقش برنامج "غياهب الكيان" موضوع خطط الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهجير أبناء النقب المحتل والوضع الكارثي الذي يعيشه المسنون الفقراء الصهاينة وادمان تلامذة المدارس على المخدرات.

ونسلط في برنامج " غياهب الكيان "، الضوء على استمرار قوات الاحتلال الصهيونية في اعمال الهدم والتهجير في منطقة النقب المحتل وسط احتجاجات الاهالي الفلسطينيين الذين تعرضوا للقرمع من جنود العدو.

وناقش البرنامج موضوع منطقة النقب المحتل الذي تحول الى ساحة حرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال الصهيونية على أبنائه الفلسطينيين بهدف اقتلاعهم من بيوتهم وتهجيرهم بحسب أبناء المنطقة.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى ما تسوده حالة من القلق الشديد في المجتمع الصهيوني من الجيل الجديد لتلامذة المدارس الصهيونية والذي يعيش بحسب المعطيات حالات اكتئاب واسعة تدفع بالكثير منهم الى الادمان على المخدرات.

وتناول البرنامج قصة التفلت الأمني الذي بات سمة من سمات الأوضاع في المدن المحتلة في الكيان، حيث ضرب هذه المرة أحد المباني السكنية عبر انفجار عبوة ناسفة تبين انها في اطار المعارك والتصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان" نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6005483

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