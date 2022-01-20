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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: مبعوثون أمريكيون يؤكدون أن أمريكا لن تستأنف المساعدات للسودان دون توقف العنف واستعادة الحكومة التي يقودها مدنيون
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الروسي سرغي لافروف في موسكو ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
مراسل العالم: قتلى وجرحى في مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المدعومة تركياً جراء سقوط عدد من الصواريخ مجهولة المصدر
العميد سريع: سقط أكثر من 50 ما بين قتيل ومصاب وتم تدمير عدد من المدرعات والآليات خلال التصدي للزحف
العميد سريع:القوة الصاروخية اليمنية دكت تجمعات للعدو بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة سقط على إثرها عدد كبير من القتلى والجرحى
العميد سريع: سقط أكثر من 50 ما بين قتيل ومصاب وتم تدمير عدد من المدرعات والآليات خلال التصدي للزحف
مراسل العالم:طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن 19 غارة على محافظتي مأرب وشبوه
مؤتمر" يوم غزة" الدولي بمشاركة قادة المقاومة ونشطاء حقوق الانسان
امين عام مجلس الامن القومي الايراني: بيع النفط الايراني والحصول على عوائده بلغ مستوى جيد ولايمكن اعطاء وعود الغاء حظر اصبح غير فعال
أ ف ب : أوكرانيا تقول انها لا تخطط "لأي هجوم" على الانفصاليين المؤيدين لروسيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الروسي سرغي لافروف في موسكو ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
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