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مورا يلتقي باقري في اطار مفاوضات فيينا لرفع الحظر

مورا يلتقي باقري في اطار مفاوضات فيينا لرفع الحظر
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

التقى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني في اطار مفاوضات فيينا الجارية لرفع الحظر عن ايران.

العالم- ايران

وبحسب الجدول المعلن، سيواصل باقري مشاوراته اليوم وسيجتمع مع بعض رؤساء الوفود المفاوضة.

باقري كان قد التقى أمس (الأربعاء) بممثلي كافة الدول المشاركة في المحادثات على شكل اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، والتي قد تكون، بحسب مراقبين، علامة على وصول المحادثات إلى مرحلة حساسة.

وفي وقت سابق، غرد سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا، ستيفن كليمنت، وكتب : فريق الاتحاد الأوروبي يستعد لاجتماعات اليوم، والتي ستعقد بصيغ مختلفة خلال محادثات فيينا.

في نفس الوقت ، بدأت اجتماعات على مستوى الخبراء صباح اليوم حول مواضيع مختلفة، وتأتي هذه الاجتماعات بناء على اتفاق تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي، حيث أكد خلاله ممثلو الدول المشاركة في المحادثات على أولوية موضوع رفع الحظر الظالم وغير القانوني عن ايران.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الان وفق تاكيد الوفود المشاركة.

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