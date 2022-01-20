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وسائل إعلام:واشنطن قد توافق على إمداد تركيا بـ"إف-16"

وسائل إعلام:واشنطن قد توافق على إمداد تركيا بـ
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توافق على إمداد تركيا بعشرات المقاتلات من طراز "إف-16" بغية تعزيز مواقع حلف الناتو في حوض البحر الأسود.

العالم-تركيا

ونقلت قناة "سي إن إن تورك" اليوم الخميس نقلا عن مصادر أمريكية خاصة بها تأكيدها أن الطرفين عقدا سلسلة اجتماعات في أنقرة وواشنطن، مضيفة أن هناك معلومات مفادها أن اميركا قد تصادق على بيع 40 مقاتلة من طراز "إف-16 بلوك 70" و80 قطعة لتحديثها إلى تركيا.

ووفقا لمصادر القناة، سيأتي هذا القرار المحتمل بسبب سعي اميركا إلى إمداد حلفائها ضمن الناتو في مواجهة "الخطر المتزايد في البحر الأسود".

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظيره الأمريكي جو بايدن تعهد ببذل كل ما بوسعه بغية إقناع الكونغرس بالمصادقة على بيع "إف-16" إلى أنقرة.

ويأتي ذلك بعد إقصاء واشنطن لتركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35" الحديثة بسبب اقتناء أنقرة منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.

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