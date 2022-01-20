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رويترز: مبعوثون أمريكيون يؤكدون أن أمريكا لن تستأنف المساعدات للسودان دون توقف العنف واستعادة الحكومة التي يقودها مدنيون

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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