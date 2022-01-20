زيارة رئيسي الى روسيا خطوة ناجحة نحو تحقيق إيران القوية

العالم- ايران

وكتب "علي بهادري جهرمي" على صفحته الشخصية على موقع تويتر يوم الخميس: زيارة روسيا، كما هي زيارة طاجيكستان وتركمانستان، خطوة ناجحة نحو تحقيق إيران القوية، من التعاون الاقتصادي في تطوير حقول النفط والغاز، وبناء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا إلى مشاريع محطات الطاقة ومشاريع السكك الحديدية والترانزيت الشمال - جنوب وتسهيل التعاملات المصرفية هي بعض الإنجازات المهمة لهذه الزيارة.

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وصل الى موسكو امس الاربعاء واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.