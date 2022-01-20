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أسوأ موجة جفاف تواجهها سوريا منذ 70 عاما

أسوأ موجة جفاف تواجهها سوريا منذ 70 عاما
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تحدثت تقارير إعلامية سورية، أن سوريا تتعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً.

العالم - سوريا

وحسب موقع "وكالة اوقات الشام الاخبارية"، قالت المهندسة رويدة النهار، مدير السلامة البيئية، في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، “إن سوريا تعاني من آثار تغير المناخ، حيث تتعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاما نتيجة انحباس الأمطار في معظم المناطق، وفي مناطق أخرى كالمناطق الساحلية التي تتعرّض للعواصف المطرية، ما أدى إلى أضرار بالمحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق”.

وأضافت النهار، “إنه من الصفات الرئيسية للجفاف في سوريا عدم إمكانية التنبؤ به بشكل مباشر”.

الجفاف في سوريا حالياً هو الأسوأ منذ 70 عاماً، ويهدد بحدوث موجة لجوء وهجرة جديدة بعد أن اجتمعت آثار الحرب والتغييرات المناخية للإجهاز على الزراعة في البلاد.

يشار إلى أن سوريا تعرضت خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلى موجات جفاف متتالية، حيث تناقصت معدلات هطول الأمطار إلى حوالي النصف في معظم المناطق خلال مواسم: 1990 – 1991، و1998 – 1999، و2007 – 2008، 2016 – 2017، 2020 – 2021.

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