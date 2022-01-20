حسيني: العلاقات بين موسكو وطهران قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة

العالم- ايران

وكتب محمد حسيني في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، أن المتأثرين بالغرب، الذين ما زالوا حتى الان يدعون بحماس الى الخضوع للهيمنة الغربية ، يتحدثون حاليا وبقلق عن موضوع التخويف من روسيا ! في حين ان العلاقات بين طهران وموسكو قائمة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، روسيا لم تعد روسيا القيصرية ولا الاتحاد السوفيتي، وإيران الإسلامية لم تعد إيران القاجارية والبهلوية .

يذكر ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي وصل الى موسكو امس الاربعاء واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.