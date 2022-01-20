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مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات تشكيل حكومة العراق الجديدة

مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات تشكيل حكومة العراق الجديدة
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الخميس، خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

العالم - العراق

وافاد موقع "السومرية نيوز"، ان المكتب الاعلامي لبارزاني اعلن في بيان، أن رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وتابع، "جرى في اللقاء، التباحث حول آخر المستجدات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأعرب الجانبان عن أملهما بأن "تخدم الحكومة العراقية الجديدة جميع المكونات والمواطنين العراقيين بدون تمييز"، وتحقق الأمن والاستقرار وتحل المشاكل بين منطقة كردستان العراق والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

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