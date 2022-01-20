ایران تدين حادث التفجير الارهابي في لاهور

العالم- ايران

واعرب خطيب زادة عن مواساته مع ذوي ضحايا الحادث الارهابي والحكومة والشعب في باكستان الصديقة والشقيقة وقال: ان مثل هذه الاعمال الارهابية تبين اكثر فاكثر ضرورة مكافحة الجماعات الارهابية من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم ندد سفير الجمهورية الاسلامية لدى باكستان بالتفجير الذي وقع في مدينة لاهور وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا هذا العمل الارهابي.

وكتب محمد علي حسيني على حسابه في موقع تويتر: تلقيت ببالغ الحزن نبأ التفجير الارهابي في مركز تجاري بمدينة لاهور .

وأضاف: في الوقت الذي أدين فيه هذا العمل الإرهابي الشنيع، أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، وأسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 3 اشخاص على الأقل وجرح 25 آخرون، اليوم الخميس، في تفجير عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية.

وأعلن تنظيم ما يسمى بـ "جيش البلوش الوطني" مسؤوليته عن الانفجار، وقال متحدث باسم التنظيم لوسائل إعلام باكستانية إن موظفي البنك في لاهور كانوا الهدف الرئيسي للانفجار.