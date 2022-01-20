الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: حل قضية اليمن يكون بما نؤكد عليه دائماً وأبدا وهو أولا وقف العدوان ورفع الحصار

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يعتبر أي دخول عسكري روسي إلى أوكرانيا عملية غزو

المؤتمر العام للأحزاب العربية یدين العدوان الامیرکی الاماراتی على اليمن

وفد من الدومينيكان يزور جناح سوريا في اكسبو 2020 دبي

مسرور بارزاني وبلاسخارت يبحثان تطورات تشكيل حكومة العراق الجديدة

وزير النفط الايراني يعلن التوصل الى اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة مع روسيا

بعد انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.. سوريا تعيد افتتاح جميع الموانئ البحرية