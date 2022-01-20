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في كاميرا قناة العالم..

شاهد.. ما خلفه قصف العدوان السعودي على الحديدة

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

شن تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على منطقتي الكثيب والنجدة السكنية في محافظة الحديدة، ما أدى لدمار كبير في البنى التحتية.

العالم - مراسلون

ضمن صمت الأمم المتحدة المتواصل على الخروقات والقصف العشوائي في محافظة الحديدة، استهدفت طائرات دول العدوان الأمريكي السعودي منطقتي الكثيب والنجدة في المدينة بأربع غارات جوية مخلفةً دماراً في البنى التحتية، بالإضافة إلى سقوط جنين اثنين من بطن أمهم، وكذا حالة إغماء لفتاتين كما أخبرنا والدهم.

وقال والد الفتاتين لقناة العالم هذه الكلمات:"كنا جالسين وسمعنا الانفجار الاول والثاني قال هذه الكلمات ولم" ومن شدة حزنه وفرط بكائه لم تسعفه الكلمات للبوح بشدة معاناتهم وحزنهم.

بالرغم من محاولات السكان في تطبيع الحياة كما كانت عليه في السابق،وجهدهم الكبير في عودتها بعد الحصار المفروض منذ سبع سنوات، إلا أنّ أثر القصف الهيستيري خلق معاناةً في أوضاعهم، الذين يعانون الفقر بالأصل بسبب الأزمات.

وقال احد المواطنين: "لن نخاف من قصفههم ولا من طيرانهم ولا باصوات بالعكس صامدون ومناضلون حتى ننتصر او نستشهد".

لقد نجح التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ليس فقط في تجويع الشعب اليمني، بل أيضًا في إبراز صورتهم دوليًا كشعوبٍ معادية، وبالأصل هم كذلك استحقوا حمل السلاح في وجههم كحلاً لا بديل عنه في حماية البلد.

لا جديد وكالمعتاد هذا ما خلفه تحالف العدوان السعودي الاماراتي في نفوس المدنيين بغاراته الجوية التي دخلت بشكل واضح ليلة أمس اثر عملية نوعية وفردية من نوعها كما يقول الشارع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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