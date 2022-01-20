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وفد من الدومينيكان يزور جناح سوريا في اكسبو 2020 دبي

وفد من الدومينيكان يزور جناح سوريا في اكسبو 2020 دبي
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

زار وفد من جمهورية الدومينيكان برئاسة كارولينا بيغيرو جناح سورية في معرض إكسبو 2020 دبي وجال في أقسامه واطلع على المعروضات الفنية والثقافية المتنوعة فيه من الأبجدية الأولى إلى الغرفة المخصصة للاستماع إلى أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

العالم - سوريا

وخلال زيارتها للجناح السوري برفقة المفوض العام للجناح وسفير سورية لدى دولة الإمارات الدكتور غسان عباس أبدت بيغيرو مديرة جناح جمهورية الدومنيكان في اكسبو 2020 دبي إعجابها الكبير بمحتويات الجناح السوري الفنية والثقافية المتنوعة.

كما أعربت بيغيرو عن إعجابها بالمعرض الفني الجماعي الذي يستضيفه الجناح تحت عنوان “أنا السوري” حيث تمثل كل لوحة فيه وجها من سورية وترتكز فكرته “على أن كل إنسان سوري هو جزء من الوعي الجماعي وأننا جميعاً متشابهون ومترابطون ومعاً سنبني مستقبلاً أكثر إشراقاً لسورية والعالم”.

وأشادت بيغيرو بالمعروضات الأثرية وفكرة الجناح التي تجمع بين أصالة التاريخ السوري ورؤية الجناح الخاصة تحت شعار “معاً المستقبل لنا” ما يدل على رغبة السوريين بالاستمرار والنجاح رغم الأزمات التي تعرضوا لها داعية الزوار لزيارة الجناح والاستمتاع بالجوانب الإنسانية والثقافية والتاريخية فيه.

وتأتي زيارة وفد الدومينيكان في إطار اهتمام كبير بالمشاركة السورية في معرض إكسبو 2020 دبي حيث زار الجناح السوري وفود وممثلون عن العديد من الدول والمنظمات المشاركة أو الزائرة للمعرض.

يشار إلى أن فريق عمل الجناح السوري يقوم إلى جانب التعريف بالثقافة والفنون السورية وبالتعاون مع الشركاء التجاريين بتنظيم لقاءات أعمال دورية مع وفود عربية ودولية بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركاء عالميين.

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