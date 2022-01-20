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المؤتمر العام للأحزاب العربية یدين العدوان الامیرکی الاماراتی على اليمن

المؤتمر العام للأحزاب العربية یدين العدوان الامیرکی الاماراتی على اليمن
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية غارات العدوان الأميركي الإماراتي السعودي على العاصمة اليمنية والتي أدّت الى استشهاد 14 مواطناً وسقوط جرحى.

العالم-اليمن

واعتبر الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح أن اليمن ومنذ بداية العدوان الغاشم من التحالف السعودي الإماراتي الغربي يواجه قوى الاستكبار والاستعمار التي اجتمعت للنيل من وحدته وثنيه عن التمسك بمواقفه القومية وقضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أضاف صالح «انّ هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة تحصل في ظلّ صمت دولي مشبوه وتواطؤ عربي متماد، ما يشكل وصمة عار على حبين الإنسانية وسقوط مدو للشرعية الدولية وقوانينها المتهالكة.

وشدّد صالح على "أننا في الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية ندين هذه العمليات الوحشية التي تطال مطار صنعاء والتي تهدف الى منع وصول المساعدات الانسانية لإنقاذ ملايين الأرواح البريئة التي تدفع ثمن تمسكها بأرضها وحقوقها.

وأكد على ثبات الموقف الداعم لليمن الشقيق الصابر المرابط المجاهد والمقاوم، ونحن على ثقة بأنّ النصر سيكون حليف الشعب اليمني وسيتمكن من دحر الاحتلال وسيعود اليمن موحداً وسعيداً، وسترفع رايات النصر في سمائه وفوق جباله الشامخة، طال الزمان أم قصر.

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المؤتمر العام للأحزاب العربية یدين العدوان الامیرکی الاماراتی على اليمن