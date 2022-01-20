تركيا تنوي عقد اجتماع لمجموعة مينسك بشأن التسوية الأوكرانية

العالم-تركيا

وأكد مصدر في الخارجية التركية اليوم الخميس أن أنقرة ستدعو إلى هذا الاجتماع بخصوص اتفاقات مينسك ممثلين عن روسيا والحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال المصدر، وفقا لـ"نوفوستي"، أن موعد الاجتماع لم يحدد بعد، مبديا أمل تركيا في أن تنظم جلسات متتالية بهذه الصيغة في اسطنبول على أساس دائم.

وشدد المصدر على أن موقف تركيا "لا يزال ثابتا وواضحا منذ اندلاع النزاع الأوكراني، وهو يقضي بضرورة اتخاذ خطوات رامية إلى خفض التوترات ومنع تجدد القتال ودعم وتعزيز الحوار مستقبلا".

ولفت المصدر إلى أن "أنقرة تتخذ هذا الموقف خصوصا داخل حلف الناتو وتحظى بتأثير ملموس حاليا".

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتطلع إلى عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأسرع وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الخميس مع نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد أردوغان أن تركيا لا تعتبر التوتر بين روسيا وأوكرانيا أمرا صائبا، وأضاف: "نريد أن يسود السلام في المنطقة حتى لا تحدث تطورات سلبية أخرى".