الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الاوكراني يعلن استعداده لاجراء لقاء ثلاثي مع بلينكن ولافروف

وزير الخارجية الاوكراني يعلن استعداده لاجراء لقاء ثلاثي مع بلينكن ولافروف
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، استعداده لإجراء لقاء ثلاثي مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف بشرط موافقة لافروف على إجراء هذا اللقاء.

العالم-اوروبا

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لقد أكدت أثناء مفاوضاتي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التي جرت أمس الأربعاء، استعدادي لعقد لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وذلك حال موافقة لافروف عليه".

كما أكد أن الولايات المتحدة خصصت 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لتعزيز مجال الأمن الأوكراني في عام 2021.

وأضاف: "يمكنني التأكيد اليوم أن إدارة بايدن صادقت مؤخرا على تخصيص 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لمجال الأمن الأوكراني. ويزيد ذلك الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية الهادفة إلى تعزيز أمن ودفاع دولتنا إلى 650 مليون دولار لعام 2021، وهذا أكثر مما كان عليه كل سنة منذ عام 2014".

وأعلن الوزير في الوقت ذاته أن واشنطن جاهزة لمواصلة تعزيز القدرة الدفاعية لكييف وعلى وجه الخصوص تقديم الأسلحة الدفاعية الفتاكة لها.

وأكد: "الحديث لا يدور عن المجموعة الدفاعية بقيمة 60 مليون دولار التي قد تلقيناها في ديسمبر الماضي، فحسب، بل وعن الأحجام الإضافية من المعدات العسكرية والأسلحة الدفاعية بما فيها الفتاكة... الدفاعية لكن الفتاكة".

روابط ذات صلة

بالفيديو..التوتر بين واشنطن وموسكو الى أين؟!

رئيس اوكرانيا يشكر بلينكن لمحاولته تهدئة الوضع

واشنطن تعود للغة التهديد: على موسكو الاختيار بين الدبلوماسية او المواجهة!

المواجهة الامريكية الروسية في اوكرانيا وكازاخستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تونس..النهضة تطالب بفتح تحقيق قضائي حول وفاة احد مناضليها

صور/لوحة جدارية حول اليمن تزين ساحة وليعصر في طهران

بالفيديو.. تجدد التظاهرات في السودان تحت عنوان "الوفاءُ للشهداء"

وزارة دفاع العراق تنفي انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة

في القدس المحتلة.. بالفيديو..مشروع الاحتلال الاستيطاني والصمت العربي

وزير الخارجية الاوكراني يعلن استعداده لاجراء لقاء ثلاثي مع بلينكن ولافروف