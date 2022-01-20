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وزارة دفاع العراق تنفي انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة

وزارة دفاع العراق تنفي انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، انباء القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي مع عدد من الضباط والجنود اثناء بيع الأسلحة.

العالم - العراق

وأفاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن بيان للوزارة جاء فيه، انه "تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً وعار عن الصحة مفاده "القبض على قائد فرقة المشاة السادسة العميد الركن علاء كاطع الهاشمي مع عدد من الضباط والجنود اثناء بيع الأسلحة".

واضاف البيان ان "وزارة الدفاع تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح والغاية منه تشويه سمعة قادة الجيش الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً للوطن وأرضه الطاهرة، وتحذر الوزارة الصفحات الوهمية التي تنشر مثل هكذا أخبار وتروج من أجل تشوية سمعة الضباط وقادة الجيش وستقوم بملاحقتها ومحاسبتها وفق القانون".

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