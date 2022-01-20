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صور/لوحة جدارية حول اليمن تزين ساحة وليعصر في طهران

صور/لوحة جدارية حول اليمن تزين ساحة وليعصر في طهران
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

ازيح الستار عن لوحة جدارية جديدة في ساحة وليعصر في طهران حول اليمن اليوم الجمعة.

العالم- اليمن

وموضوع هذه اللوحة الجدارية الجديدة هو مقاومة الشعب اليمني المظلوم امام العدوان السعودي.

ما يحققه الشعب اليمني اليوم هو أشبه بالمعجزات، خصوصا ونحن نرى أبطال الجيش واللجان الشعبية بما يمتلكونه من أسلحة بسيطة، يقاومون أقوى إمبراطورية عسكرية في العالم على رأسها الولايات الأمريكية والكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا وغيرها.

ويواجه الشعب اليمني أقوى إمبراطورية للمال والسلاح والسياسة والمكر والخداع والتضليل الإعلامي، واستطاع بفضل الله وتضحيات الشهداء وحكمة قادته أن يتجاوز المحن وأصبح المعتدون اليوم يخشون من طائرات وصواريخ اليمن.

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